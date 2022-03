Wie geschwungene Notenlinien wirken die Motive der Buntglasfenster der Liebfrauenkirche Wernigerode. Seit kurzem schmücken sie den Anbau des ehemaligen Gotteshauses, das in den vergangenen zwei Jahren zu einem Konzertsaal umgebaut wurde. Die Idee war, die historische Substanz zu erhalten und dennoch einen modernen Konzertsaal zu schaffen. So wurde die umlaufende Loge zu einer verspiegelten Garderobe umgebaut und der barocke Kirchenraum mit großer Bühne und 480 Stühlen ausgestattet.

Der Raum sei um 90 Grad gedreht worden und das Publikum blicke nun in Richtung Orgel, erklärt Rainer Schulze, der den Umbau als Begründer des dafür verantwortlichen Kulturvereins mitinitiierte. Mit Altar, Orgel und Fürstenloge entsteht so eine würdevolle Atmosphäre. Für einen exzellenten Klang sorgen die gewölbte Decke ohne Stützen und das Schallsegel, erklärt Christian Fitzner, künstlerischer Leiter des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode: "Wenn Sie vorne auf der Bühne stehen, dann hört man im äußersten Eck, auf der anderen Seite oben in der Empore jedes Wort. Das ist das Phänomenale an dem Saal, dass er den Gesang verbessert, und eben nicht nur die lauten, sondern gerade die leisen Töne sehr fördert."