Ursprünglich hätte das "Women in Jazz" Festival in Halle als Modellprojekt des Landes Sachsen-Anhalt mit Publikum am 30. April starten sollen. Trotz ausgefeiltem Hygienekonzept kam vor knapp drei Wochen dann die Absage durch die Stadt – zumindest für die Durchführung des Festivals im klassischen Format als Live-Musik-Veranstaltung. Vom gescheiterten Modellprojekt ließ sich Herden jedoch nicht entmutigen: kurzum verlegte er das Programm vom 8. bis zum 15. Mai in die digitale Welt mit rund einem Dutzend kostenlosen Konzerten von Jazz-Künstlerinnen aus aller Welt.

Anna Maria Jopek arbeitete bereits mit Weltstars wie Pat Metheny, Bobby McFerrin, Branford Marsalis, Nigel Kennedy, Richard Bona, Makoto Ozone und Sting zusammen. Bildrechte: imago/Eastnews

Obwohl die zum "Women in Jazz"-Festival ursprünglich geladenen Künstlerinnen in diesem Jahr auf Publikum verzichten müssen, sind viele von ihnen dennoch der Einladung von Herden in die Händel-Halle gefolgt. Dazu zählt unter anderen die Swing-Band The Swingin‘ Hermlins mit Sängerin Rachel Hermlin und den Solisten Jack Latimer und David Hermlin, deren Auftritt am 8. Mai live übertragen wird.



Ein weiteres Highlight des diesjährigen Programms ist außerdem das Konzert von Marta Wajdzik: Die 2001 in Polen geborene Saxophonistin zählt zu den jüngsten in der Jazz-Branche und spielt am 13. Mai um 19:30 Uhr in der Händel-Halle. Ebenfalls aus Polen: Die Musikerin Anna Maria Jopek, die am 15. Mai um 20 Uhr im Livestream zu hören sein wird und aktuell als eine der wichtigsten Jazz-Stimmen Europas gilt.