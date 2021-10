Ihr Kollektiv ist aus einer sprichwörtlichen Bierdeckel-Idee entstanden: Zunächst hatte die DJ Fuxia in der "Battlezone" in Zwickau eine Veranstaltung mit weiblichen Acts organisiert. Dort lernten sich die jungen Frauen kennen, wie Cath Boo, die außerdem eine Booking-Agentur für weibliche Kunstschaffende betreibt, erzählt:



"Bei uns in der Region gibt es verhältnismäßig viele weibliche DJs. Das ist vielleicht in anderen Ecken Deutschlands nicht so der Fall. Und weil die erste Veranstaltung nur mit Frauen so gut lief, haben wir eine zweite gemacht. Dann hat zwischen uns die Chemie so gut gestimmt, dass wir mehr daraus machen wollten."

Sinah (rechts) ist Mitglied des Kollektivs "Women of Techno" und gibt Workshops für Frauen, die DJs werden wollen. Bildrechte: Kathi Groll