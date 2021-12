Den Beginn der Geschichte der Band "Woods of Birnam" markiert Shakespears "Hamlet". Der Schauspieler Christian Friedel spielte seinerzeit in einer Inszenierung des Klassikers am Staatsschauspiel Dresden die Titelrolle. Dabei wurde er von vier Musikern begleitet, die zuvor als Polarkreis 18 Erfolge gefeiert hatten.

Christian Riedel ist Frontmann der Band Woods of Birnam. Bildrechte: dpa Seitdem sind Woods Of Birnam zu einer der erfolgreichsten Bands Sachsens gewachsen. Sie produzierten vier Studioalben und nahmen beim deutschen Vorausscheid zum Eurovision Song Contest, kurz ESC, teil. Vor knapp zwei Jahren, zur Wiedereröffnung der Gemäldegalerie Alte Meister, entwickelten sie das Projekt "How to Hear a Painting". Auch auf der Bühne blieben sie weiter aktiv, wie zuletzt bei "Searching for Macbeth" am Dresdner Staatsschauspiel. Dabei tritt Riedel weiterhin als Darsteller auf, auch in etlichen Film- und TV Produktionen präsent, beispielsweise als Polizeifotograf in der Serie Babylon Berlin.

Woods of Birnam live erleben

Zum Band-Jubiläum präsentiert MDR KULTUR Woods of Birnam in einer exklusiven MDR KULTUR Clubsession in Halle. Und Sie haben die Möglichkeit, jeweils zwei Karten zu gewinnen, um an der Produktion teilzunehmen. Die Veranstaltung findet am 19. Dezember um 20 Uhr im Thalia Theater in Halle statt.

WICHTIG: Diese Hygiene-Regeln

Die Session findet unter 2G-Plus-Regeln statt: Es haben nur Menschen Zutritt, die geimpft sind oder vor weniger als sechs Monaten von einer Corona-Infektion genesen sind. Wegen der sich ausbreitenden Omikron-Variante und zu Ihrer Sicherheit wird zusätzlich ein tagesaktuelles, negatives Testergebnis verlangt. Testmöglichkeiten vor Ort wird es nicht geben.

So können Sie gewinnen