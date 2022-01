Woods of Birnam entwickelten Projekte für Theaterbühnen und Museumsräume. Bildrechte: dpa

Christian Friedel übernahm als Schauspieler weiterhin verschiedene Rollen und spielte unter anderem in der Erfolgsserie "Babylon Berlin" mit. Aber gleichzeitig blieb er der Frontmann von Woods of Birnam. So nahmen die Dresdner am Vorentscheid für den Eurovision Song Contest teil und entwickelten zur Wiedereröffnung der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister das Projekt "How to Hear a Painting". Dass sie ihren Wurzeln treu geblieben sind, zeigte die Band auch 2020 mit der Inszenierung "Searching for Macbeth" – eine Art theatrales Konzert als Ersatz für die eigentlich geplante Shakespeare-Inszenierung.