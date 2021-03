Musik vom Kirchturm: Wie Zeulenroda in der Pandemie Konzerte ermöglicht

Über die Aktion will er aber erst weiterreden, wenn seine Frau dabei ist, schließlich hat er die Idee mit ihr zusammen entworfen. Aus der Wohnküche im Pfarrhaus ist die Dreieinigkeitskirche gut zu sehen, höchstens hundert Meter weg. Im März 2020 fing die Familie an, dort pandemiegerechte Konzerte zu organisieren – damals inspiriert von einem Aufruf der Theologin Margot Käßmann, erinnert sich Doreen Herbst.

Ein Jugendchor stellte kurzerhand die Boxen, musiziert wurde auf dem Kirchturm danach täglich, nun nur noch am Wochenende. Die Künstlerinnen und Künstler für heute sind schon im Pfarrhaus angekommen. Wie weit die Musikboxen auf dem Kirchturm ihre Klänge tragen, hängt auch immer vom Wetter ab. Wind sei natürlich ungünstig. Oben auf der Empore im Kirchinneren angekommen, arbeitet Ingolf Herbst noch an den Kabeln, er regelt die Technik während der Auftritte.

Balladig wollen sie heute sein, das verraten Amelie und Pauline Funke schon mal. Die zwei Schwestern starten deshalb mit "Heal The World" von Michael Jackson, werden dabei von Freund Lukas am Klavier begleitet. Kennengelernt haben sie sich während des Konfirmationsunterrichts in der Kirchgemeinde, erzählt Pauline, die mittlerweile in Leipzig Medizin studiert, aber noch oft nach Zeulenroda kommt. Sie sagt, sie singen in erster Linie für die Menschen, die zuhören.