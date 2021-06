Gerade ist ein bisschen Optimismus vorhanden, (...) eben weil Konzerte und Tanzveranstaltungen draußen stattfinden können. Aber man muss natürlich darüber nachdenken, was ab September passiert. Wie man die Clubs so aufrüsten kann, dass da auch über die Wintermonate was stattfinden kann.

Katrin Gruel, Geschäftsführerin Werk 2 in Leipzig : Und selbst, wenn der Club-Betrieb wieder anläuft, werden die Bedingungen andere sein: Unbekannte und etablierte Acts stehen in neuer Konkurrenz um die limitierten Termine. Clubbetreibende sind im Zwang, finanzielle Verluste wieder einzuspielen und möglicherweise weniger auf den Nachwuchs, also auf Risiko zu setzen. Wie gehen sie im Leipziger Werk 2, das auch am Modellprojekt beteiligt ist, mit der Situation um? Ihre Erfahrungen wird Katrin Gruel schildern.

Zwar gibt es Modellprojekte wie derzeit in Leipzig. So tanzten beispielsweise in der weit über die Stadt hinaus bekannten Distillery gerade an zwei Abenden je 200 Menschen ohne Abstand und Maske im so genannten Reallabor. Die von der Universität Leipzig und dem Max-Planck-Institut begleitete Studie soll Aufschluss geben, was demnächst, vor allem in Spätherbst und Winter möglich sein wird.