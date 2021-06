Wiederbelebung der Clubszene

Für die Musikern Alin Coen ist der Club ein "safe space". Bildrechte: Sandra Ludewig Für Musikerinnen und Musiker wäre der Wegfall der Maskenpflicht ein weiterer Schritt hin zu dem Konzerterlebnis, das sie einmal kannten. Die Musikerin Alin Coen schwärmt von diesem Erlebnis im Gespräch mit MDR KULTUR. Der Club sei für sie ein "safe space" für Musikauftritte. "Es sind so ganz verbindende Momente dort. Für mich ist das Musikmachen auch eine Kommunikationsform", sagt die Sängerin. Diese Form der Kommunikation will sie auch anderen ermöglichen und fordert daher mehr Raum für Nachwuchstalente. Außerdem spricht sich Alin Coen für Geschlechtergerechtigkeit auf Bühnen aus: "An die Clubs: Nachwuchs fördern und Frauen, non-binäre Personen und transgender-Personen mit einbinden in die Programmierung". Darauf müsse künftig mehr geachtet werden.

Katrin Gruel, Geschäftsführerin vom "Werk 2" in Leipzig, sieht Chancen für junge Musikerinnen und Musiker. Bildrechte: Fabian Heublein Wenn Clubs in Pandemie-Zeiten nicht voll ausgelastet spielen können, sei das eine Chance für junge Musiker, sagt Katrin Gruel, Geschäftsführerin vom "Werk 2" in Leipzig. "Dann ist es einfacher zu sagen, man nimmt jemanden aus dem mittleren Sektor, der vielleicht noch 500 Leute zieht", auch wenn der Raum eigentlich für 1200 Menschen ausgelegt ist. In dem Zusammenhang macht Sängerin Alin Coen den Vorschlag, dass auch etablierte Musiker, mehr junge Künstlerinnen und Künstler als Vorbands oder Support-Acts engagieren könnten. So könnten auch noch unbekannte Musikerinnen und Musiker die große Bühne kennenlernen.

Finanzierung der Clubkultur

Räume für alle Facetten von Menschen und Musik können nur geschaffen werden, wenn genug Geld dafür vorhanden ist. Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch macht darauf aufmerksam, dass Clubkultur neben der Förderung über die Kulturräume auch von dem sogenannten "Kleinprojektefonds" der Kulturstiftung Sachsen profitieren könne. Gerade für Nachwuchsmusikerinnen und –musiker im ländlichen Raum sei dies eine Chance einen Auftritt zu realisieren. "Ich glaube dieser Kleinprojektefonds könnte uns als Anschub nach der Pandemie ein wichtiger finanzieller Impuls sein", so die Ministerin. Gefördert werden damit Kunst- und Kulturprojekte in kleineren und mittelgroßen Städten und Gemeinden, "die das kulturelle Angebot vor Ort erweitern und bereichern", heißt es auf der Homepage der Stiftung.

Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch spricht sich für die Fördermöglichkeit der "Kleinprojektefonds" aus. Bildrechte: dpa Hinsichtlich der staatlichen Förderung von Clubs hat sich Kulturministerin Barbara Klepsch offen dafür gezeigt, über die Höhe des Eigenfinanzierungsanteils von Clubs zu diskutieren. Die Frage, zu welchem Anteil Clubs staatliche Förderung erhalten, wolle sie in das Format "Kulturdialog" mit aufnehmen, "weil es aus meiner Sicht berechtigt mit dort reingehört", sagt Barbara Klepsch.

Vernetzung der Clubs