Musikgeschichte Musikautomaten aus Leipzig waren eine Blüte der Musikindustrie

Um 1880 erfindet der Leipziger Klavierbauer Paul Ehrlich Musikautomaten. Jederzeit Musik abspielen, die man mag - endlich! In kürzester Zeit entsteht eine ganze Musikindustrie, Fabriken schießen aus dem Boden. Leipzig ist perfekt als Standort mit seinem Verlagswesen, der Messe und als Hochburg des Instrumentenbaus. Erst das Grammophon und schließlich das Radio in den 30er-Jahren beenden die Blüte dieser Musikindustrie. Noch heute kann man einige Automaten bewundern, z. B. in Apels Garten in Leipzig oder in der Sammlung von Jost Mucheyer in der Eisenmühle in Elstertrebnitz. Und: In Leipzig beginnt am 28. August ein Symposium zum Thema "Gestanzte Musik", Begegnungen mit Musikautomaten sind in diesem Rahmen möglich.