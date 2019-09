Für diese Musik bürgert sich schließlich der Begriff Neue Deutsche Welle ein. Ungeschickt ist der nicht. Zum einen dockt er am englischen Begriff New Wave an, zum anderen taugt er als Sammelbegriff für unterschiedlichste Stile, solange – Ausnahmen bestätigen die Regel – auf deutsch gesungen wird. Die avantgardistischen Dadalieder von "Der Plan", Punkorientiertes á la "Hans-A-Plast", die düsteren Werke von Xmal Deutschland, Bands wie Extrabreit, Fehlfarben, Kosmonautentraum, Ideal und selbst die Einstürzenden Neubauten – alles läuft unter dem Siegel Neue Deutsche Welle.