Wenn im Leipziger Gewandhaus rund 100 Jugendliche zur Jugendweihefeier in den Saal einziehen, dann sorgt eine Band mit viel elektronischer Verstärkung für die musikalische Untermalung. Vor 20 oder 30 Jahren wäre da eher ein Jugendsinfonieorchester zu hören gewesen. Aber die Zeiten haben sich geändert, meint Detlef Dikow vom Sächsischen Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe, dem größten Veranstalter von Jugendweihefeiern im Freistaat. Man habe auch schon mit den Gedanken gespielt, Bach und Mendelsohn zu spielen, aber da gab es dann die Fragen von Eltern und Jugendlichen: "Muss das unbedingt sein?"

So kann durchaus neben der heute obligatorischen Band auch eine Kammermusikformation oder ein Jazztrio zum Einsatz kommen. Klassische Musik erklingt – wenn sie denn einmal vorkommt – zum Höhepunkt der Feier, wenn die Urkunden überreicht und jeder seinen Geleitsprich für den weiteren Lebensweg bekommt.

Marcel Lehmann ist Veranstalter vom größten Sächsischen Jugendweiheverein. Die passenden Musiker finden er und seine Kollegen auf verschiedenen Wegen. So geschehe dies durch Mundpropaganda, aber auch durch Gäste, bei denen Familienangehörige im Saal Musiker sind, erzählt Lehmann. "Und dann gehen wir natürlich auch zu Konzerten und sprechen durchaus mal Straßenmusiker an."

Auch in kleinen Proberäumen können große Karrieren starten.

Auch in kleinen Proberäumen können große Karrieren starten.

Auch in kleinen Proberäumen können große Karrieren starten. Bildrechte: Carolin Fröhlich/MDR

Aber auch die Erfahrung mit Partnern, mit denen man in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet habe, spiele eine Rolle, sagt Yvonne Müller."Wir gehen in Musikschulen und holen auch wirklich regionale Schülerbands mit ins Boot."

Damit entdeckt man ganz nebenbei auch bisweilen echte Talente. Die heute deutschlandweit bekannte Band "Silbermond" aus Bautzen trat vor ihrem Durchbruch bei Jugendweihefeiern auf. Ebenso die Jazz-Sängerin Cristin Claas aus Dessau mit ihrem Trio, welche inzwischen eine absolute Größe in der Szene ist.

Bis das Musikprogramm für eine Jugendweihefeier steht, können mehrere Wochen vergehen, erzählt Anke Hoffmeister vom größten Veranstalter in Sachsen-Anhalt. Das Programm wird dabei von den Geschäftsstellenleiterinnen des Landesverbandes gestaltet, wobei auch jede Menge Jugendliche mitmachen und ein Mitspracherecht haben.

Ähnlich funktioniert das auch beim Sächsischen Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe. Prinzipiell setzt man auf live gespielte Musik. Dennoch kann es außerhalb der Großstädte, etwa in der Altmark oder im Erzgebirge, auch mal vorkommen, dass nur eine Stereoanalage zum Einsatz kommt.

Dass bei den Feiern im Leipziger Gewandhaus derzeit die Popmusik dominiert, heißt übrigens nicht, dass die Jugendlichen nicht auch mit klassischer Musik in Berührung kommen. So bietet der Sächsische Verein im Rahmen des Begleitprogramms vor den Jugendweihefeiern unter anderem Besichtigungen der Leipziger Oper an. Dabei haben rund 200 Jugendliche auch eine Vorstellung von Carl Maria von Webers "Freischütz" besucht.