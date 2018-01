Die Musikzeitschrift "Melodie & Rhythmus" wird eingestellt. Der Verlag "8. Mai GmbH" gab am Freitag in Berlin bekannt, dass die nächste geplante Ausgabe des Magazins nicht mehr erscheinen werde. Zuletzt wurde das Blatt vierteljährlich veröffentlicht. Eine Wiederaufnahme der Produktion stehe derzeit nicht in Aussicht. Der Verlag könne die Mittel dafür nicht aufbringen.