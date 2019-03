Das Einkaufen in Supermärkten mit viel Plastikverpackung oder auch manch weite Rück- oder Hinreise – das bleibt ein Problem in Sachen Nachhaltigkeit. Am liebsten würde Familie Matthes auf Flugreisen verzichten, immer wird nach Alternativen gesucht. André Matthes sagt: "Das ist halt eine Herausforderung, weil es in Europa immer schwieriger wird, mit der Bahn zu reisen."