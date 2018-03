Lernen im Netz Mr. Wissen2go gibt Nachhilfe auf YouTube

"The Simple Club" ist eine Online-Lernplattform und umfasst mehrere Nachhilfe-Kanäle auf YouTube. Der erste Kanal, "The Simple Maths" wurde 2011 gegründet und hat gegewärtig etwa 655.000 Abonnenten. Die Idee dazu hatten zwei Schüler aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Mittlerweile wurde das Angebot um die Fächer Biologie, Chemie, Geographie, Geschichte, Informatik, Ingenieurswissenschaft, Physik und Wirtschaft erweitert. Die Videos auf dieser Plattform zeichnen sich durch Jugendsprache, Humor und Referenzen zur Popkultur aus. Die Videos zeichnen sich auch durch ihre Kürze aus – sie sind in der Regel nicht länger als acht Minuten.