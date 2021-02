Dort könnten die Werke einerseits fachgerecht inventarisiert werden. Ein solches Zentrum könne aber auch Vermittlungsarbeit leisten, so Heftrig – indem es Ausstellungsräume und "vielleicht so etwas wie eine Artothek hätte, dass Kunstwerke ausgeliehen werden können an Privatpersonen oder Betriebe."

Im Jahr 2017 hatte der Berufsverband Bildender Künstler Sachsen-Anhalt eine Werkdatenbank in Betrieb genommen, in der Nachlässe digital dokumentiert werden. Die Datenbank sei aber nur der erste Schritt, um die Bandbreite von Nachlässen zu zeigen, so Heftrig: "Die große Frage dahinter ist natürlich: Was passiert mit den Objekten?"