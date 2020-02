Waren Sie von einem Stück Musik schon mal zu Tränen gerührt? Dann wissen Sie, was Matthew Caws meint, wenn er sagt, dass eine Melodie – im Gegensatz zu Worten – direkt das Herz berühre. Der Sänger wirkt mit seinem offenen Gesicht und lebhaft blitzenden Augen viel jünger als 52. Aber er ist definitiv erwachsener geworden, sagt er über sich selbst. Früher habe er oft über Ängste und unglückliches Verliebtsein gesungen.

Mittlerweile ist er verheiratet und Vater zweier Kinder. Seine Texte handeln auch auf dem neuen Nada-Surf-Album "Never not together" von Zwischenmenschlichem, der Fokus ist aber ein anderer. Man bekommt den Eindruck, dass die Band mit Songs wie "So much love" der allgegenwärtigen Krisenstimmung etwas entgegensetzen will.

Die Welt ist kompliziert - aber gut

Matthew Caws, Sänger der Band Nada Surf. Bildrechte: imago/ZUMA Press Zu dem Song sei es gekommen, weil ihn eine Freundin gefragt habe, ob er nicht ein Lied mit dem Titel "So much love" schreiben könnte, weil das immer unter seinen E-Mails stehe. "Ich dachte erst: nein, wir haben schon so viele Songs mit “Love” im Titel. Dann habe ich es aber doch gemacht." Er selbst sagt, er wolle nichts beschönigen, "die Welt ist kompliziert und es gibt viele Schwierigkeiten." Aber gleichzeitig gebe es auch so viel Gutes und Kooperation zwischen den Menschen, so Caws. "Das sollten wir nicht vergessen."



Diese menschenfreundliche Sicht zieht sich durch das gesamte Schaffen von Nada Surf. Begonnen haben sie 1992 in New York, wo sich Caws und Bassist Daniel Lorca als Schüler kennenlernen. Das erste Album "High/Low" erscheint 1996 und ist von schrammeligem College-Rock und lärmenden Postgrunge-Anleihen geprägt. Mit dem dritten Album "Let go" von 2002 orientieren sie sich in Richtung Powerpop, setzen auf ausgefeilte Kompositionen und hell strahlende Melodien. Das gilt auch für "Never not together" – hier kommen unter anderem dramatische Streicher, ein geisterhafter Chor und ausladende Gitarrensoli zum Einsatz.

Hoffnung aus dem Alltag schöpfen

Die neuen Songs haben etwas tröstliches, mitunter fühlt sich "Never not together" an, wie eine albumgewordene Umarmung, ohne ins Kitschige zu rutschen. Die Idee, dass wir – wie im Albumtitel ausgedrückt – alle miteinander verbunden sind, ist zum einen irgendwie beruhigend. Aber es ist auch eine Herausforderung, gibt Matthew Caws zu.Aus der Entfernung höre sich das einfach und gut an, aber "wir leben nicht aus Entfernungen. Wir leben sehr nah zusammen."

Unsere Probleme mögen objektiv betrachtet klein sein, trotzdem sind sie real. Matthew Caws

Es sei jedoch nützlich, sich immer das große Ganze vor Augen zu führen. Daraus könne man auch Hoffnung und Inspiration für den Alltag schöpfen, so Caws. "Wie können Gegensätze ausgeglichen werden? Wie können wir besser miteinander kommunizieren? Denn es ist heute so erschreckend einfach in der eigenen Blase zu bleiben."

Musik, die berührt

Musikalisches Neuland wird hier nicht betreten, Nada Surf machen auf "Never not together" das, was sie am besten können: prägnante Uptempo-Songs und ruhigere atmosphärische Stücke auf verlässlich hohem Niveau. Und damit berühren sie immer noch direkt das Herz.