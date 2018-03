Propane, Parfum, Isopropyl palmitate, Aluminium, Butylphenil, Methylpropional … Das ist keine Anleitung zu einem Chemiebaukasten, sondern die Inhaltsstoffliste meines Deos. Trotzdem weiß ich nicht, was drin ist in dem, was ich mir unter die Arme sprühe. Und genau das ist der Grund, warum sich Anita Bechloch seit zehn Jahren ihre Kosmetik selbst anrührt. Beim Deo setzt sie statt auf schädliche Aluminiumsalze auf den Inhaltsstoff Natron.

Natron sei einfach stark geruchsbindend, sagt Bechloch. In ihrem Creme-Rezept verwendet sie Kokosöl, Bienenwachs sowie ätherische Öle von Limette und Salbei. Dies sei schweißhemmend und Duft neutralisierend, so habe man ein superfunktionierendes Deo, so Bechloch.

Natron ist einfach stark geruchsbindend. Anita Bechloch, Kosmetik-Köchin

Ich probiere es: Tatsächlich - die weiße Deocreme ist innerhalb von zehn Minuten zusammengerührt. Anstatt zu sprühen, schmiert man sie sich einfach unter die Achseln. Die Konsistenz ist zuerst hart, wird aber zwischen den Fingern schnell weich und cremig. Zugegebenermaßen, das Natron fühlt sich trotzdem etwas krümelig an. Aber das Deo hält, was es verspricht und kann allemal mit meinem industriellen Deo mithalten.

Wenn ich reine Kosmetik haben will, muss ich sie wohl selber machen. Anita Bechloch, Kosmetik-Köchin

Anita Bechloch: The Glow - Naturkosmetik selber machen Bildrechte: GU Verlag Anita Bechloch hat unzählige solcher Rezepte parat und zwei Bücher dazu veröffentlicht. Als sie anfing, sich mit dem Thema zu beschäftigen, spielten für sie vor allem gesundheitliche Gründe eine Rolle: Sie hatte die Nase voll von Mikroplastik und möglicherweise krebserregenden Stoffen wie Parabenen und Parfüm. Auch die angebotene Naturkosmetik ging ihr nicht weit genug: "Wie die meisten Konsumenten habe ich erst mal draufgeschaut, was steht denn vorne auf dem Etikett. Wenn da steht: mit wertvollem Arganöl, dann dachte ich, das die Creme hauptsächlich aus wertvollem Arganöl besteht. Und wenn man dann anfängt, sich die Liste der Inhaltsstoffe auf der Rückseite anzuschauen, dann war natürlich schnell klar, da sind eine Menge Worte drauf, die ich nicht verstehe, die nicht Arganöl sind und die potenziell dann eben auch schädlich sein könnten. So habe ich einfach gemerkt, wenn ich eine ganz reine Kosmetik haben will, dann muss ich die wahrscheinlich selber machen", erzählt sie.

Jedes Produkt im Badezimmer lässt sich selbst herstellen!

Anita Bechloch nahm sich vor, nichts mehr auf die Haut zu schmieren, was sie nicht auch in den Mund nehmen würde. Sie fing an herumzuexperimentieren, vermischte reine Öle, Blütenwasser, Tonerde, Kakaobutter, Bienenwachs und merkte: So gut wie jedes Produkt im Badezimmer lässt sich durch eine selbst gemachte Variante ersetzen. Manche Inhaltsstoffe bekommt man allerdings nur über das Internet - wie zum Beispiel den pflanzlichen Emulgator Lamecreme. Der sorgt dafür, dass sich Öl mit Wasser bindet. Es lässt sich aber auch schon mit ganz einfachen Mitteln wirksame Kosmetik selber herstellen. So macht Bechloch ihr Peeling einfach aus Meersalz und Öl. Dies könne das gute Bio-Sonnenblumenöl sein, oder auch ein Olivenöl. Die Naturkosmetik-Expertin peelt sich damit Hände oder den ganzen Körper in der Dusche und hat einen weiteren Vorteil festgestellt: "Danach muss man sich nicht mehr eincremen, weil die Haut dann ganz, ganz zart ist."

Feines Meersalz, ein bisschen Öl dazu, kurz verrührt und man hat ein wunderbares Peeling. Anita Bechloch, Kosmetik-Köchin

Shampoo aus Roggenmehl - das funktioniert!

Kosmetik selber herstellen macht Spaß Bildrechte: colourbox Noch simpler und günstiger ist ein Shampoo aus einfachem Roggenmehl. Ich bin skeptisch - aber zahlreiche Bloggerinnen im Netz preisen diesen Geheimtipp an. Es ist zuerst sehr gewöhnungsbedürftig: Vermischt mit Wasser sieht das Selfmade-Shampoo aus wie ein Pfannkuchenteig, und es schäumt auch nicht wie gewohnt auf dem Kopf. Aber es fühlt sich angenehm weich an beim Einmassieren - und macht meine Haare überraschend sauber und glänzend.



Bei all den Do it yourself-Experimenten gilt jedoch die Kästnersche Weisheit: "Es gibt nichts Gutes, außer man tut es." Da stellt sich schon die Frage, ob das nicht ganz schön viel zusätzliche Arbeit ist, die uns die Industrie normalerweise abnimmt. Naturkosmetik-Expertin Anita Bechloch sieht das anders: "Es ist schneller, sich zu Hause ein Öl anzurühren, als in den Supermarkt zu laufen. Außerdem ist es viel reiner, und wenn man vergleicht: 30 ml von einem hochwertigen biozertifizierten Pflanzenöl im Gegensatz zu 30 ml von einer Creme, die fast nur aus Wasser besteht - da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis beim Selbermachen sehr viel besser. Kann man sich in etwa vorstellen wie zu Hause kochen oder ins Restaurant gehen."