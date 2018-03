Wenn es um nachhaltige Produkte geht, wird gerne der Ökoladen um die Ecke oder der nächste Biobauernhof angesteuert. In Sachen Naturkosmetik führt die Spurensuche an den Ortsrand von Gehren in Thüringen. Zu DDR-Zeiten wurde hier Holz zersägt und geschnitten. Werksgebäude aus braunroten Klinkern und Holzbaracken zeugen von dieser Zeit. Heute wird hier der Holzbestandteil Zellulose in allerfeinste Teilchen zermahlen. In großen Platten kommt die aus dem Holz gewonnene Zellulose hier an und verlässt das Mühlenhaus als feine Fasern oder winzig kleine Partikel. Die Kleinsten messen nur 18 Mikrometer, also 0,018 Millimeter. Bei der Firma CFF können Gestalt und Oberfläche dieser Winzlinge beeinflusst werden. Das macht sie interessant für die Schönheitschemie. Denn die braucht kleinste Partikel mit einer gewissen Rauigkeit, sagt die Chemikerin Dr. Uta Fernekorn.