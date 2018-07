Bis zum Schluss war es eine Zitterpartie. Doch nun wurde der Naumburger Dom zum Welterbe gekürt: Seine hochmittelalterliche Architektur in Verbindung mit Glasmalerei und Skulptur, vor allem die zwölf lebensechten Stifterfiguren, allen voran die schöne Uta mit ihrem rotem Mund und dem hochgeschlagenen Mantelkragen. Sie gelten nun weltweit als "einzigartiges Beispiel menschlicher Schöpferkraft" – das nämlich ist das Hauptkriterium, den Ehrentitel zu ergattern.

Sicher konnte sich Sachsen-Anhalt auch bisher schon als das Bundesland mit der höchsten Dichte an UNESCO-Welterbestätten in Deutschland rühmen, mit Quedlinburg, den Lutherstätten, Wörlitz und dem Bauhaus. Und mit Naumburg wird es touristisch noch dichter.

Waren die Berater-Experten also Verhinderer? Im Rückblick womöglich das Gegenteil. In der Psychologie würde man sie Antreiber nennen: Also Anreize, die zur Leistungssteigerung führen sollen.