Naumburg feiert in diesen Tagen ein Jahr UNESCO-Welterbe. Und wie vor einem Jahr, als der Titel auf der UNESCO-Tagung in Bahrain vergeben wurde, läuteten am Montag, um 16 Uhr die Domglocken. "Ein Jahr danach geht die Arbeit jetzt erst richtig los", meinte Naumburgs Oberbürgermeister Bernward Küper gegenüber MDR Kultur. So will die Stadt den Domplatz und die Zugangswege neu gestalten. Denn schon im ersten Welterbe-Jahr seien die Besucherzahlen um über 20 Prozent gestiegen. Und die Stadt müsse weiter mit einem Zuwachs auch an ausländischen Besuchern rechnen. Weshalb die Straßen- und Informationsschilder zwei- oder gar dreisprachig gestaltet sein sollten. Auch die Führungen durch den Dom und die Stadt müssten verstärkt in anderen Sprachen angeboten werden, so der Oberbürgermeister.

Neues Besucherzentrum an historischem Platz

Kernstück der Neugestaltung des Domplatzes ist ein Besucherzentrum das an historischer Stelle, der alten Naumburger Bischofskurie entstehen soll. Etwa sieben Millionen Euro soll die Sanierung und Umgestaltung kosten, wobei das Land Sachsen-Anhalt, so die Hoffnung der Domverwaltung, davon den Löwenanteil tragen wird.

Straßenschilder sollen künftig mehrsprachig sein Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das Gebäude, in dem bislang noch eine Töpferwerkstatt ihr Zuhause hat, stammt aus dem 16. Jahrhundert. Den Grundstein hatte einst der legendäre Naumburger Bischof Julius Pflug um die Mitte des Jahrhunderts gelegt. Vom Alter des Areals zeugt zudem ein romanischer Wohnturm aus dem 13. Jahrhundert, der an einen größeren, hinteren Gartenbereich angrenzt. Ein lauschiges Plätzchen, in dessen Mitte ein alter Wildkirschbaum darauf wartet, dass jemand kommt und die kleinen dunkelroten Kirschen abpflückt. Die Streuobstwiese soll auch nach der Sanierung erhalten bleiben, versichert der Direktor der Vereinigten Domstifter, Holger Kunde.

Das Besucherzentrum soll direkt gegenüber vom Naumburger Dom zu finden sein Bildrechte: Vereinigte Domstifter

Museum zur Region geplant

In dem neuen Informationszentrum sollen zum einen die Ticketschalter für die Dombesichtigung untergebracht werden. Zum anderen wird dort ein kleines Museum entstehen, das über die Saale-Unstrut Region und ihre kulturellen Schätze, wie das Kloster Pforta, die Neuenburg oder den Weinanbau in der Region Auskunft gibt.



Tatsächlich kann es nur von Vorteil sein, wenn die Vereinigten Domstifter, die Stadt und der Burgenlandkreis bei der touristischen Vermarktung an einem Strang ziehen. Denn schließlich geht es darum, nicht nur Tagesbesucher von der Region zu überzeugen.

Nachjustierungen nötig