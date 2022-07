Manfred Schuller, Architekt, Kunsthistoriker und ICOMOS-Experte: Es geht bei dieser Welterbe-Eintragung immer um den originalen Text. Warum also wurde der Naumburger Dom aufgenommen? Vor allem wegen des Westchors und ich zitiere ganz kurz: "Dieses Gesamtkunstwerk, das Werk der Architektur, der Bildhauerei und der Glasmalerei integriert und verflicht – das war das Werk eines kreative Schöpfergeistes". Und das ist entscheidend: diese Einheit von Architektur, Bildhauerei und Glasmalerei aufeinander abgestimmt, sehr sensibel und zwar in einer Qualität, die im 13. Jahrhundert selbst im Vergleich mit Frankreich Bestand hat. Nur deswegen hat der Naumburger Dom seine Eintragung bekommen. Und die sehen wir jetzt durch diesen Altar, der etwa 3,50 Meter hoch ist, gefährdet. Wenn Sie in den Dom reinkommen, sehen Sie jetzt schon vom Durchgangund Lettner, dass der Altar zwei der Figuren komplett verdeckt. Das heißt, diese Einheit der zwölf Figuren ist weg. Verdeckt auch die unteren Bahn der Chorscheitelfenster. Also es ist schon ein ganz erheblicher Eingriff.