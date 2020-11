75. Geburtstag Neil Young wird 75 – Verbeugung vor einer Musiklegende

Neil Young, 1980 Bildrechte: imago/Leemage 1988, als gerade mal 17-Jähriger, erhielt ich eine Postkarte, so eine aus braunem Karton – darauf in kantiger Schrift eine Adresse. Kutzstraße 9 in Magdeburg Buckau, eine Uhrzeit, ein Datum und ein gekritzeltes Peacezeichen. Dort sollte ich erscheinen. Ich, der damals eher jugendlich rebellisches nihilistisches Schwarz am Körper und Hesses Glasperlenspiel als Reklamausgabe in der Aktentasche trug, erschien also zu fraglicher Zeit an besagtem Ort. Die Tür ging auf, eine langhaarige Schönheit öffnet mir, die Jeans ein wenig zu eng , das Fleischerhemd ein wenig zu gewagt unter dem Busen zusammengebunden und aus einem Zimmer der kachelofenbewährten Altbauwohnung wehten Fetzen zart gezupfter Akustikgitarrenklänge zu mir herüber, eine Mundharmonika setzt ein, jemand singt mit fragiler Stimme voller Sehnsucht - "Old to live on sugar mountains". Im Zimmer, gerade mal zehn Quadratmeter groß, saßen zwanzig langhaarige Blueser, Freaks, Hippies, Aussteiger, also alles sympathische Antitypen und lauschten dem Einen – Neil Young!

Irgendwer hatte "Decade", das geniale Dreifach-Album von Neil Young aufgelegt und alle befanden sich in einer bockbierangereicherten Glückseligkeit – dann "Needle and the Damage done" und "Down by the River". Neil dreht auf und ich ab und danach erinnere ich mich nicht mehr an sehr viel. Was mir aber hängenblieb, war dieser sehnsüchtige leicht nasale Gesang, die Schönheit und Genauigkeit der Gitarre, die Arrangements und der Duft, ja, der Duft dieser Wohnung, in der mir Neil Young und seine Musik das erste Mal begegnet sind.

Neil Young singt. Bildrechte: IMAGO

Wenige Tage später, Jugendclubzentrum Hassel – eine blonde Magdeburger Neil-Young-Variante sitzt auf der Bühne und spielt Coversongs meines nun neuen Helden. Das Englisch grausam, die Texte verstümmelt, mir war es egal – den Klang der Gitarre, die Stimme – der Typ hatte es drauf – und da war es egal, dass Waggons anstatt Ballons flogen oder Cortez der Killer zum abenteuerlichen Helden wurde. Da war wieder er, wieder Neil Young reinkarniert in der damaligen Malocherstadt an der Elbe und ich wußte, wenn ich mal einen Song spielen können wollte, dann "Sugar Mountain" oder "Only love can break your heart".

Neil Young und Joni Mitchell, 1996 Bildrechte: IMAGO Viele blutige Fingerkuppen später hatte ich den Song so leidlich drauf. Mittlerweile kannte ich auch Buffalo Springfield, Crosby Stills Nash & Young und auch eine gewisse Joni Mitchell war mir nicht mehr unbekannt. Immerhin hatte ich wahrhaftig eine Originalkopie des "So far"-Albums von Crosby Stills Nash & Young erworben. 160 Ostmark und Joni hat das Cover gemalt. Graham Nash sollte mir später mal in einem Interview erzählen, wie es zu dieser Coverzeichnung kam. Aber das ist eine andere Geschichte.

Ortswechsel, Zeitsprung 1994 — ein Lagerfeuer in einer Dorfkommune im Altenburger Land. Die Flasche kreist, die Gitarren auch – und beides landet bei mir. Mittlerweile hatte ich es zum Sänger und Harpspieler in einer Crosby Stills Nash & Young-Coverband gebracht. Es war nun an mir: "Kubon, spiel doch mal was!". Ich also die drei großen Akkorde, G-Dur, D-Dur. I am Helpless, verloren im Altenburger Nowhere, aber voller Glückseligkeit, die Bongos steigen ein, eine Geige, Runde für Runde, Strophe für Strophe, einer stöpselt einen kleinen Verstärker ein, Gitarrensolo – kollektive Ekstase und 45 Minuten später der finale Akkord.

Aus drei oder vier Akkorden können Leuchtfeuer der Musikgeschichte entstehen – wenn man Neil Young ist. Bei mir hat es immerhin zum Lagerfeuerhelden für eine Nacht getaugt.

Neil Young hat mit seinen Songs, seiner Kunst, seinen Worten Rockmusik zu dem gemacht, was sie sein soll: ein kraftvolles Allgemeingut, leicht zu reproduzieren aber in der Perfektion eben doch schier unerreichbar. Nähe und Distanz – Ambivalenz in der Musik von Neil Young, genau wie in der Künstlerperson.

Neil Young hat sich seinen Platz in meinem Herzen wahrhaft hart erspielt. Jan Kubon, MDR KULTUR-Musikredakteur