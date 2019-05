Beim 16. Neiße-Filmfestival sind vom 7. bis 12. Mai Deutschland, Polen und Tschechien in der Filmbegeisterung vereint. An 20 Spielorten entlang der Neiße werden diesmal 120 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme in Wettbewerben gezeigt, zudem laden Ausstellungen, Lesungen, Diskussionen und Konzerte ein, das teilten die Organisatoren am Mittwoch in Dresden mit.

"Frau Stein" eröffnet das diesjährige Neiße-Filmfestival Bildrechte: Neiße-Filmfestival Eröffnet wird das Festival mit einem Konzert des deutsch-tschechischen Quartetts "UMFYR" in Zittau. Der Eröffnungsfilm ist die Tragikomödie "Frau Stern" von Anatol Schuster. Bei dessen Aufführung sind neben dem Regisseur auch die beiden Darsteller Kara Schröder und Adrian Campean zu Gast. In Zittau lädt am 10. Mai ein Stummfilmkonzert zum Vampir-Klassiker "Nosferatu" mit der polnischen Band "Czerwie" zum wohligen Schauern ein.



Für Nostalgiker wird im Rahmen der Reihe "Regionalia" der DDR-Klassiker "Schwester Agnes" (1975) mit Agnes Kraus als Krankenschwester gezeigt, der in der Region gedreht wurde. Mitgespielt hatte damals die Schauspielerin Ursula Staack, die bei der Aufführung anwesend ist.



Ein besonderer Höhepunkt für Cineasten dürfte die Aufführung von 70mm-Filmklassikern wie "Der König von Siam" (1956), "El Cid" (1961), "Grand Prix" (1966), "Alien" (1979) oder "2010 – Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen" (1984) sein. Die Filme gibt es im tschechischen Varnsdorf zu sehen.

Politische Zeitreisen

Ein Festival-Schwerpunkt im europäischen Wahljahr 2019 ist der politische Mensch im Spannungsfeld zwischen seinem persönlichen und gesellschaftlichen Erleben. Er wird nicht nur in der aktuellen Auseinandersetzung gezeigt sondern auch im Rückblick auf vergangene Jahrzehnte der Umbrüche und Neuorientierungen.

Die begehrten "Neiße Fische" sind verbunden mit insgesamt 19.000 Euro Preisgeld Bildrechte: Neisse Film Fest/Hannes Rönsch Der Dokumentarfilm "Hungary 2018 – Behind the Scenes of Democracy" beleuchtet beispielsweise die öffentliche Auseinandersetzung im Vorfeld des ungarischen Präsidentschaftswahlkampfs 2018. Einen Blick weiter zurück bietet der 1994 veröffentlichte Dokfilm "Glaube, Liebe, Hoffnung". Porträtiert werden darin drei junge Leipziger und wie sie den komplexen Umgestaltungsprozess ab 1990 erleben. Einen ähnlichen zeitlichen Blickwinkel gibt es mit einem Vortrag unter dem Titel "Der Blick von unten", bei dem unter anderem Filmausschnitte des sächsischen Lokalfernsehens aus der Zeit von 1989 bis 1995 gezeigt werden.

In die 80er-Jahre zurück geht der Film "Wackersdorf" von Oliver Haffner, der die Proteste gegen die geplante atomare Wiederaufarbeitungsanlage in der oberpfälzischen Gemeinde darstellt. Bei der Filmvorführung ist nicht nur der Regisseur anwesend sondern auch der der damalige Landrat Hans Schuierer, einer der Protagonisten des Films.

19.000 Euro Preisgeld für "Neiße Fische"

In zehn Kategorien werden die Filmpreise "Neiße Fische" verliehen. Sie sind mit insgesamt 19.000 Euro dotiert. Prämiert werden neben den besten Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen auch Publikumslieblinge sowie die beste darstellerische Leistung, das beste Szenenbild und erstmals auch das beste Drehbuch.

Jan Nowicki (re.) in dem Film "Das Sanatorium zur Todesanzeige" Bildrechte: imago/Prod.DB Mit einem Spezialpreis ausgezeichnet wird zudem ein Film, der die Nachbarschaft von Deutschland, Polen und Tschechien in besonderer Weise betrachtet. Ihre Trophäen erhalten die Ausgezeichneten bei der Preisverleihung am 11. Mai in Zgorzelec.



Den Ehrenpreis des Festivals soll in diesem Jahr der polnische Schauspieler Jan Nowicki erhalten. Er hat in mehr als 200 internationalen Filmen mitgewirkt, von denen in einer Festival-Retrospektive "Das Sanatorium zur Todesanzeige" (1973), "Ich liebe dich - April! April!" (1988 ) und "11 Minuten" (2015) gezeigt werden.

Filmfestival für drei Länder