Das 15. Neiße Film Festival unterstützt regierungskritische Filme und Filmemacher aus Polen. "Wir sind dafür ein sehr willkommenes und offenes Fenster", sagte Festivalleiterin Ola Staszel MDR KULTUR. "Wir versuchen, das Programm so zu gestalten, dass wir den Filmemachern, die nicht oder nicht so sehr gewünscht sind im Land, eine Plattform bieten." Dadurch sollen die Situation in Polen dargestellt und Gespräche mit den Filmemachern ermöglicht werden.