Dieser Song, ein weltweiter Megaseller, wird selbst in den USA zum Smash-Hit, nachdem ihn die Kinder-vom-Bahnhof-Zoo-Vorzeige-Fixerin Christiane F. in der Sendung des amerikanischen Punk-DJs Rodney Bingenheimer vorgestellt hat. Und "99 Luftballons" ist nicht nur Nenas theme song. Er ist Nena selbst, das schmale, herausfordernde Gesicht der ersten wahrhaft entnazifizierten Generation, einer Jugend, die so etwas wie die Geburt einer Nation aus dem Geist des Punk zelebriert. Nena ist die perfekte Verkörperung des Zeitgeists, Unschuld und Rampensau zugleich. Und natürlich hat sie auch das gewisse Etwas, wie es alle Projektionsflächen brauchen.

Mit Songs wie "Leuchtturm", "Rette mich" oder "Nur geträumt" hat Nena die Popmusik geprägt. Bildrechte: imago images / teutopress

Nena selbst ist Mutter geworden, ehe sie in den Zehnerjahren in Castingshows wie "The Voice" zur Privatsender-Pop-Mami der Nation wurde. 2007 hatte sie noch das Album "Cover Me" herausgebracht, auf dem sich eine herzzerreißende Version des T.-Rex-Klassikers "Children of the Revolution" befindet – ein langer, elegischer Seufzer, der in direkter Verbindung zu ihrer ersten, besten Single von 1982 zu stehen scheint. Sie heißt: "Nur geträumt".