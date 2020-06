Die war eigentlich für den April 2020 geplant. Warum haben sie die Schau im Dezember 2019 schließlich abgesagt?

Je näher dieser Termin rückte, desto größer wurde meine emotionale Distanz zu dem Vorhaben. Denn ich hatte den Eindruck, dass das Material zu schutzbedürftig sei, um es einem urbanen Großstadtpublikum auszusetzen. Die Grafikstiftung in Aschersleben erschien mir dann als der ideale Ort für die Präsentation dieser zarten, schutzbedürftigen Materialien. Es war mir wichtig, dass vor allem Publikum kommt, das genau diese Sachen sehen will und nicht solches, dass sie en passant auch noch mitnimmt.

Das ist eine andere Aufmerksamkeit. Die Grafikstiftung in Aschersleben ist bekannt dafür, dass sie hier auch sehr intime Ausstellungen präsentieren. Was zeigen sie denn konkret in diesem Jahr?

Neo Rauchs "Die Küche" von 1995 Bildrechte: Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin, David Zwirner Die frühesten Werke sind aus dem Jahr 1989. Das sind noch sehr grobschlächtig anmutende Bilder und unbeholfen im Farbsumpf herumtastende Materialien, die sich dann zunehmend eine Ausbleichung ausgesetzt sehen. Alles, was folgte, kam weitestgehend unter Weglassung eines opulenten Kolorits aus.

Es gibt Arbeiten, die ich im Laufe meines ersten Italienurlaubs 1991 angefertigt habe. Ich stocherte buchstäblich im toskanischen Nebel und versuchte die Eindrücke zu verarbeiten, die ich von den großen Alten her empfing – wie Giotto und Piero della Francesca. Es sind Annäherungen, es sind raunende Blätter. Über all das hinweg kann man beobachten, wie sich im besten Sinne eine Aushärtung des Formvokabulars abzeichnet: Aus dem Gewölkhaften der späten Achtziger-Jahre kristallisiert sich zunehmend ein Formwille heraus, der natürlich beflügelt wird durch die Zureichungen der großen, alten Italiener.

Wenn Sie jetzt nochmal auf die frühen Arbeiten schauen, wie kommt Ihnen das jetzt vor?

Es ist die Rückkehr in mein eigenes Kinderzimmer und ich sehe die Spielfiguren dort am Boden liegen und wende mich ihnen liebevoll zu. Vor kurzem war ich noch in der Pubertät und da war mir das peinlich. Jetzt bin ich allmählich erwachsen und kann mich selbst, über mich als Kind, freuen

Es ist eine Wiederbegegnung mit Arbeiten, die Sie lange nicht bewusst wahrgenommen haben. Welche Impulse gehen für Sie von dieser Rückschau aus?

Wenn man sich durch den Raum bewegt, in dem die Bilder eine Art nährstoffhaltige Substanz bilden, die auf den Betrachter unmittelbar einwirkt, dann bin ich davon nicht unberührt. Ich entnehme den Materialien einiges, was sich vielleicht nutzbringend in noch zu Malendes einwirken könnte.