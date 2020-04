Bildwelten wie Laboratorien

Das Betrachten seiner Bilder kann vielmehr "jene wilde Schwermut" auslösen, von der Ernst Jünger schreibt. Es ist dieselbe ungesteuerte Sinneswahrnehmung, ein Geruch, eine Farbe, eine Situation, die uns an glückliche Kindertage erinnert.

Besucher vor dem Rauch-Gemälde "Theorie" (2006) Bildrechte: dpa Rauchs Leinwände sind wie Laboratorien. In ihnen wird mit dem Wahnsinn des Alltäglichen experimentiert. Da ist sein eigentümliches Personal, wie aus einer anderen Zeit entsprungen. Herausgeputzt in Uniformen oder höfischem Gewand, in jugendlichem Outfit oder im Dresscode der 60er-Jahre, beharren diese Figuren auf ihren somnambulen Verrichtungen, so als gebe es eine höhere Macht, die deren Tun einen Sinn verleiht. Es ist der Stoff des Traumhaften, aus dem seine Arbeiten gewebt scheinen. Und so wie der Traum seiner eignen Logik folgt, lässt Rauch sich von seinen Bildern leiten.

Es ist ja nicht so, dass das, was nachher auf der Leinwand vorliegt, deckungsgleich ist mit der Ahnung, die ich vom Bild hatte oder die mir zugesteckt wurde. Es findet immer ein Moment der Verwandlung statt. Das ist sehr vergleichbar mit dem Versuch, jemandem einen Traum zu erzählen. Schon die Erzählung dieses Traums ist eine Abstraktion. Einen Traum kann ich niemandem vermitteln. Neo Rauch Neue Rollen

Man kann sich getrost wie ein Kind an der Hand der Mutter durch Rauchs Bilder führen lassen, für den Maler bedeutet der Akt des Malens ja auch eine Art des naiven Schauens und der Weltaneignung.

Ich begreife den Vorgang des Malens als außerordentlich kreatürliche, geradezu dem Atmen nahestehende Form der Weltaneignung, die nach Außen weitgehend absichtslos ist und die sich im Wesentlichen auf den Prozess des konzentrierten Durchströmens beschränkt. Ich vernachlässige hier vorsätzlich die Betrachtung aller katalytischen Einflüsse, die geeignet sein könnten, diesem Geschehen seine Unschuld zu nehmen. Neo Rauch Neue Rollen

Vom "dicken Jungen" zum Maler-Star

Lehrer und Schüler: Die Maler Arno Rink und Neo Rauch Bildrechte: dpa Geboren in Leipzig, aufgewachsen bei den Großeltern in Aschersleben, zog es Rauch früh zum Studium der Malerei in die sächsische Messestadt. In der Lehre bei Arno Rink und Bernhard Heisig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) Leipzig erwarb er sein malerisches Rüstzeug und auch in Zeiten von Konzept-Kunst und neuen Medien – Anfang der 90er-Jahre - beharrte er auf figürlicher Malerei, was damals nicht gerade als angesagt galt.

Es gab viel Häme. Wer trotzdem weitermalte, war der dicke Junge, mit dem niemand spielen wollte. Es war einfach unsexy. Neo Rauch Art-Magazin, Dezember 2004

Dass Rauch trotzdem weitermalte, sich eine Welt aus Geschautem und Imaginiertem aneignete, einen Kosmos aufschlug, der viel weiter reicht, als die bloße Abpinselei einer Fotovorlage, dass macht die Unverwechselbarkeit, die Eigentümlichkeit seines Werkes aus.

Noch keine "Altersmilde und Gelassenheit"

Rauch blieb lange Zeit der Hochschule für Grafik und Buchkunst verbunden. Erst als Assistent, später als Professor einer Fachklasse für Malerei in der Nachfolge von Arno Rink. Und er hinterließ deutliche Spuren, bei einer Generation von Künstlern, die durch seine Lehre gingen.

Neo Rauch, Anima I

Öl auf Papier auf Leinwand kaschiert

1995 Bildrechte: © Neo Rauch, VG Bild-Kunst, Bonn, Courtesy Galerie EIGEN+ART, Leipzig / Berlin, David Zwirner, New York / London/ Hong Kong/ Paris, to: Uwe Walter, Berlin In diesen Tagen feiert der Maler nun seinen 60. Geburtstag. Das große öffentliche Feiern fällt nicht nur wegen der Corona-Krise aus. Rauch wünscht es sich etwas ruhiger, auch eine schon geplante Ausstellung im Museum der bildenden Künste sagte er überraschend ab. Dort sollten Bilder aus den frühen 90er-Jahren gezeigt werden, also jener Zeit, die Rauch als Beginn seines eigentlichen Werks datiert. Die Absage kam mit der Begründung, dass er noch nicht die "gebotene Altersmilde und Gelassenheit" habe, um sich mit diesem Frühwerk auseinanderzusetzen.



Das ist verständlich und betrüblich zu gleich. Hätte man doch dort nachvollziehen können, was Rauch in erster Linie ist: ein Maler. Und: dass es Zeit brauchte, um sich zu dem Künstler zu entwickeln, der er heute ist.

Einladung zum lustvollen Schauen