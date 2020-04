Regisseur Cüneyt Kaya macht keinen Hehl aus seinen großen filmischen Vorbildern, er spielt mit Versatzstücken aus Klassikern wie Oliver Stones "Wall Street", Martin Scorseses "Wolf of Wall Street" oder Adam McKays Finanzcrash-Satire "The Big Short" – nur eben mit dem Anstrich deutscher Spießbürgerlichkeit. Denn David Kross als Victor ist ein Provinzjunge mit Vaterkomplex und Frederick Lau als Gary ein kleiner Trickbetrüger, beide träumen gemeinsam groß und bauen sich auf illegalen Wegen ein Immobilienimperium auf.

Mich hat eigentlich am meisten daran gereizt, dass diese Figur einfach so etwas komplett anderes ist, als was ich bis jetzt gespielt habe.

Die Rolle der Hauptfigur füllt Kross aus, er spielt charmant und stilsicher einen Hochstapler. Der ist es auch, der in Rückblenden aus dem Gefängnis heraus einer Journalistin ein Interview gibt und aufdröselt, was der Reichtum, die Macht und die nicht enden wollende Gier mit ihm gemacht haben.

Und auch wenn Kross in "Der Vorleser" an der Seite von Kate Winslet gespielt hat und für Steven Spielberg vor der Kamera stand, hat ihn die Rolle des Viktors in "Betonrausch" nachhaltig beeindruckt und auch während der Dreharbeiten geprägt. Das Gefühl der ständigen Getriebenheit war ihm nicht angenehm und die Rolle strahlte auch in sein normales Leben aus, die Leute um ihn herum haben ihn in der Zeit als wahnsinnig unsympathisch wahrgenommen, bekennt Kross. Darum war er auch froh, dass er nach der Rolle auch wieder ein bisschen ausatmen konnte.