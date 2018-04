Luke Evans (als John Morre), Dakota Fanning (als Sara Howard) und Daniel Brühl (als Laszlo Kreisler) in der neuen Netflix-Serie 'The Alienist'.

Luke Evans (als John Morre), Dakota Fanning (als Sara Howard) und Daniel Brühl (als Laszlo Kreisler) in der neuen Netflix-Serie 'The Alienist'. Bildrechte: Kurt Iswarienko/Turner Entertainment Networks, Inc.

Neue Netflix-Serie "The Alienist - Die Einkreisung" Daniel Brühl auf der Suche nach einem Kindermörder

Schon seit Jahren ist Daniel Brühl international der erfolgreichste deutsche Schauspieler. Nach einer Hauptrolle in "Rush" und einer lukrativen Nebenrolle in "Avengers" ist man nun auch in den USA auf Daniel Brühl aufmerksam geworden und hat ihm eine Hauptrolle in einer TV-Serie angeboten: "The Alienist - die Einkreisung" ist die faszinierende Bestsellerverfilmung über einen Kindermörder im New York der Jahrhundertwende um 1900.

von Jörg Taszman, MDR KULTUR