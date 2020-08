"Lasst uns über die Zukunft reden", heißt es in der Serie "Biohackers". "Synthetische Biologie macht uns von Geschöpfen zu Schöpfern. Das ist nicht nur die Zukunft der Medizin, sondern der Menschheit." Die Serie von Christian Ditter stapelt hoch. Eigentlich sollten die sechs Folgen schon im April anlaufen, Corona hat ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nicht etwa, weil die Serie nicht fertig war, nein, die Sorge war groß, dass mitten in der Pandemie die Ängste und Sorgen der Zuschauer geschürt werden könnte. Denn "Biohackers" mutet futuristisch an, ist aber aus einer simplen Idee entstanden, erklärt Showrunner Christian Ditter, nach einem Gespräch mit befreundeten Medizinern und deren Ängste um den Missbrauch synthetischer Biologie. "Ich persönlich habe den Begriff mal gehört, aber konnte damit nichts anfangen und habe damit nichts verbunden", sagt Dittner. Er habe dann angefangen zu recherchieren, sich mit Biologen wie George Church in den USA getroffen und sei langsam in diese Welt eingetaucht. "Weil ich es wahnsinnig faszinierend fand, das quasi heutzutage Sachen, die früher nur in Hochsicherheitslaboren fünf Stockwerke unter der Erde gemacht werden konnten, inzwischen am Küchentisch gemacht werden können und man die Zutaten dafür bei Ebay bestellen kann. Und dann kann man quasi mit DNA Bausteinen neue Lebensformen erschaffen oder existierende abändern und damit bauen, als wäre es Lego, vereinfacht gesagt", erklärt Dittner.