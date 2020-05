So taucht in der Serie ein Bauernjunge namens Roy Fitzgerald aus Illinois auf. Er ist Schwul, schüchtern, hat keine gute Stimme – ist aber von einer außergewöhnlichen körperlichen Präsenz. Sein zukünftiger Agent Henry Wilson meint nur: "Ich erkenne einen Star in 30 Sekunden. Und Sie sind einer. Sie haben Filmpotenzial. Aber eine Sache noch …", und Wilson fügt hinzu: "da wäre noch der Name. Roy Fitzgerald. Geht gar nicht. Das müsste sein … etwas wie … Rock … Rock Hudson."

Jim Parsons (Sheldon in "Big Bang Theory") spielt Rock Hudsons Manager Henry Willson. Bildrechte: Netflix