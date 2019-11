Wie weit würdest Du gehen? Was würdest Du riskieren für deine Ideale, deine Freunde, für die Liebe, für unsere Zukunft? Das sind die Fragen, die in der Netflix-Produktion "Wir sind die Welle" gestellt werden.

Simon erzählt, was ihm besonders an seiner Figur gefallen hat: "Ich fand schön, dass er nicht kalt bleibt, sondern dass die Menschen auch was mit ihm machen. Dass er das wirklich auch zu schätzen weiß und sich selbst in einer Gruppe wiederfindet - auch als Außenstehender - die ihm wirklich was gibt. Das fand ich sehr schön, dass es nicht nur radikal ist, sondern dass das soziale Miteinander auch gezeigt wird und entstehen darf."