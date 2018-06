Hasko Weber weiß zwar sehr genau, wo seine Heimat liegt, allerdings hat auch er mit ihr gefremdelt. Er leitet als Generalintendant das Deutsche Nationaltheater in Weimar. Lange Zeit arbeitete er in Stuttgart und schätzte dort unter anderem die Zukunftsorientiertheit. In seiner ostdeutschen Heimat blicke man hingegen oft in die Vergangenheit. Der gebürtige Dresdner meint: "Die oft so starke Rückwärtsgewandtheit, also in Richtung DDR, die hat mich schon geplättet. Das hatte ich dann in Baden-Württemberg vergessen."