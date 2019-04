Wir wollen das Bauhaus natürlich mit seiner Stärke hier in Weimar vorstellen. Das ist dieses Brodelnde, Gärende, vieles entwickelt sich, vieles wird vorgedacht, was in Dessau aufgenommen wird – Materialerfindungen, Technikerfindungen und so weiter. Alles das werden Sie an bestimmten Stellen in der Ausstellung wiederfinden.

Ulrike Bestgen, Museumsleiterin