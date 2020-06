Die neue Dauerausstellung "Faszination Festung" im "Neuen Zeughaus" auf der Festung Königstein ist ab 6. Juni zu sehen. Bildrechte: Militärhistorisches Museum Dresden

Die Ausstellung im Neuen Zeughaus in Königstein wurde vom Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden kuratiert. Laut Museumsangaben greift die Schau in ihren zwölf Kapiteln auch Inhalte über den klassischen Festungskrieg hinaus auf.



So werden auch Burgen als romantische Projektionsflächen und Rückzugsräume thematisiert. Auch der Kampf des Bürgertums auf Stadtmauern oder Barrikaden spielen eine Rolle. Am Ende der Ausstellung stehen Beispiele für gegenwärtige Sicherheitsbedrohungen und ein Ausblick auf die sich daraus ergebenden Herausforderungen an die Zukunft.