Zeugen europäischer Kriegsgeschichte

Zwar hat kein Feind die Festung Königstein jemals ernsthaft belagert, dennoch blieb die Besatzung immer schwer gewappnet – während des 30-jährigen und des siebenjährigen Krieges sowie den Jahren Napoleon Bonapartes. 1813, als russische Truppen ganz in der Nähe einer französischen Division den Weg abschneiden wollten, griff die Festungsartillerie in die Kämpfe ein und beschoss die Russen. "Aber die russischen Truppen waren natürlich klug genug sich dann weiter zurück zu ziehen. So war es nicht mehr möglich von der Festung aus diese Truppen zu beschießen", erzählt Busse.

Museumsleiterin Angelika Taube in der Ausstellung Bildrechte: Marko Förster Auch andere Kanonen tragen Hinweise auf die europäische Kriegsgeschichte. Buchstaben oder Monatsnamen dienten als Signatur. So wusste der Feldherr nach einer Schlacht, welches Rohr für immer verloren oder sogar vom Feind erbeutet worden war. "Das hintere Rohr ist das Augustusrohr. Das trägt das Sternbild Jungfrau für den Monat August und gehörte zur Monatsserie. Von diesen Rohren sind einige im Nordischen Krieg von den Schweden erbeutet worden und sind heute in Stockholm im dortige Armeemuseum zu sehen. Wir haben einige Rohre dieser Art auf dem Königstein und eines in dieser Ausstellung", sagt Museumsleiterin Angelika Taube.

Schon immer ein Museum

Das alte Zeughaus selbst ist eines der bemerkenswertesten Objekte auf dem Königstein: ein 1594 fertiggestellter mehrgeschossiger Renaissancebau – trutzig, schlicht, funktional. Von Anfang an diente das Gebäude nicht nur als Waffenlager sondern auch als Schauraum für Kanonen, Mörser, Blank- und Handfeuerwaffen – eben all dem 'Zeug', das die Besatzung für ihre Verteidigung brauchte und womit die sächsischen Kurfürsten oder ab 1806 die sächsische Könige Freund und Feind zu beeindrucken versuchten.