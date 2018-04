50 Jahre ist es her, dass der Wortführer der 68er-Bewegung, Rudi Dutschke, bei einem Attentat schwer verletzt wurde. So schwer, dass er elf Jahre danach an den Folgen starb. Für die einen ist Dutschke nach wie vor ein Idol der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte und Vorkämpfer eines demokratischen Sozialismus. Für die anderen hat er maßgeblichen Anteil an der Eskalation der Gewalt, die mit dem Studentenprotest Ende der 60er-Jahre einherging. Doch wer war Dutschke wirklich und was waren seine Ziele? In seiner neuen Biografie zeichnet der Journalist Ulrich Chaussy ein differenziertes Bild des selbst ernannten Revolutionärs.

Biografie mit Informationen aus neuen Quellen

Die Rolle der V-Männer

Dutschke-Attentäter Josef Bachmann Bildrechte: dpa Eine relativ neue Erkenntnis betrifft Dutschkes Attentäter: Josef Bachmann war demzufolge weniger von der Bild-Zeitung beeinflusst, wie die Studenten meinten, die nach dem Attentat bei den sogenannten Osterunruhen 1968 zu Tausenden auf die Straße gingen. Dieser Josef Bachmann war ein junger Neonazi, eingebunden in ein Netzwerk der damaligen rechtextremen Szene in Niedersachsen. Von diesen Leuten hatte er sehr wahrscheinlich auch die Tatwaffe erhalten.



Im Prozess gegen Bachmann spielte das allerdings keine Rolle. Erkenntnisse darüber wurden offenbar bewusst zurückgehalten. Bachmann sei ein Kleinkrimineller und Einzelgänger, hieß es. Und auch die Frage nach der Herkunft der Waffe wurde vonseiten der Ermittler nie geklärt. Chaussy fragt nun: Warum? Die Antwort: Die niedersächsische rechtsextreme Szene war damals mit mindestens einem Informanten des Verfassungsschutzes durchsetzt. Das heißt, womöglich war auch derjenige, der dem Attentäter die Waffe wahrscheinlich besorgte, ein gewisser Wolfgang Sachse, ein aus dem Ruder gelaufener V-Mann.

Brennende Fahrzeuge des Springer-Verlages in Berlin Bildrechte: dpa Nicht aus dem Ruder gelaufen ist anderer V-Mann: ein V-Mann des Westberliner Staatsschutzes mit Namen Peter Urbach. Er lieferte die Molotowcocktails, mit denen nach dem Attentat auf Dutschke die aufgebrachten Studenten gegen den Springer-Verlag vorgingen. Der Staatsschutz hat mithilfe dieses V-Mannes Peter Urban bei der Radikalisierung der Revolte kräftig mitgewirkt. Offenbar hob die Strategie des Westberliner Staatsschutzes darauf ab, dass die sich Studenten durch Gewaltaktionen selbst entlarven und diskreditieren. Das unheilvolle Wirken dieses Peter Urbach ist schon länger bekannt, aber noch immer nicht ganz aufgeklärt, wie wir auch von Chaussy erfahren.

Wie hielt es Dutschke mit der Gewalt?

Dutschke, so schreibt Chaussy, habe niemals einen Kurs propagiert, der als Blaupause für das Handeln der Roten Armee Fraktion angesehen werden kann. Er war christlich geprägt und im Grunde Pazifist. Für Westeuropa lehnte er Gewalt als Mittel der Politik ab. Andererseits befürwortete er die revolutionäre Gewalt eines Che Guevara in Lateinamerika und des Vietcong in Vietnam. Und sollte die Bundeswehr aktiv in das Geschehen in Bolivien oder Vietnam eingreifen, würde auch er zu einem bewaffneten Kampf in Deutschland übergehen wollen, so hat er es in dem berühmten Fernseh-Interview vom Dezember 1967 mit dem Journalisten Günter Gaus von sich gegeben.

Rudi Dutschke (l.) und Werner Maihofer, Rektor der Universität Saarbrücken Bildrechte: dpa Dutschke war ein prononcierter Gegner der Parteien und Parlamentarischen Demokratie. Mit seiner strikten anti- und außerparlamentarischen Strategie habe er zur Eskalation beigetragen, so sieht es Chaussy. Das heißt auch zur gewaltsamen Eskalation.



Dutschke prägte das Konzept der "Stadtguerilla", sprach von einer "Propaganda der Tat". Aber zugleich stand er für eine eher kontrollierte Konfrontation mit dem Staat. Bestimmte Grenzen wollte er nicht überschreiten. Zweimal war er nahe dran. Einmal ging es um einen Anschlag auf einen Sendemast des amerikanischen Soldatensenders AFN, ein anderes Mal um einen möglichen Anschlag auf ein US-Transportschiff nach Vietnam. Beide Male ist er davor zurückgeschreckt.

Christentum und Sozialismus

In seiner Biografie verweist Chaussy immer wieder auf Dutschkes protestantische Prägung. In streng religiösem Geiste hat ihn seine Mutter in Luckenwalde erzogen. Damit verbunden war eine große Ernsthaftigkeit und Entschiedenheit, mit der er die Dinge anging. In dieses Bild passt sein völliges Desinteresse an materiellen Dingen. Legendär waren seine abgewetzten Klamotten und die ausgebeulte Ledertasche. Hinzu kamen als besondere Charakteristika die geschraubte Redeweise und der eindringliche, etwas nasale Tonfall.

Auszug aus "Rudi Dutschke. Die Biographie" "Gretchen ist jetzt oft bei ihrem Rudi in Berlin. Sie ist sehr verliebt und zeigt das. Rudi dagegen verhält sich spröde, jedenfalls solange andere dabei sind. Anhimmelnde, zärtliche Blicke, gar leidenschaftliche Gesten in der Öffentlichkeit sind nicht seine Sache. Demonstrationsauflagen der Polizei zu durchbrechen fällt ihm leichter als der Verstoß gegen den protestantischen Moralkodex der Mutter."

Chaussy zitiert in seinem Buch viele Weggefährten, auf die Dutschkes ganze Erscheinung zugleich befremdlich und faszinierend gewirkt hat.

Autor Ulrich Chaussy Bildrechte: IMAGO Dutschke war auch in seinem studentischen Umfeld eine Ausnahme. Dafür spricht, dass er mit dem neuen Sound der 60er-Jahre - mit Bands wie den Stones, The Who oder den Doors wenig am Hut hatte. Und auch mit einer sexuellen Revolution, die seine alten Weggefährten von der Kommune 1 propagierten, konnte Dutschke nichts anfangen. Seiner späteren Frau Gretchen hatte er ja zunächst einen Korb gegeben, mit dem Hinweis, dass Liebe und Revolution nicht zusammenpassten würden.



Einem französischen Revolutionär wäre solch ein Gedanke mit Sicherheit nicht gekommen. Dutschke war eben doch durch und durch ein deutscher "Held". Für viele ist er es bis heute geblieben. Auch wegen des Attentats wurde er zumeist sehr ehrfürchtig und oft zu unkritisch bewertet. Chaussy bemüht sich um Distanz und erklärt Dutschke zu einer historischen Figur, die zwar faszinierend sei, uns aber heute nicht mehr allzu viel zu sagen hat.