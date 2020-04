Mehrere Leipziger Bürgerrechtler werfen dem Bürgerkomitee Leipzig e.V., Träger der Gedenkstätte "Museum in der Runden Ecke" in Leipzig vor, ihre Anträge auf Mitgliedschaft ohne jegliche Begründung abgelehnt zu haben. In einem offenen Brief haben sie von den Vereinsmitgliedern Aufklärung gefordert und zudem angemahnt, dass man als öffentlicher Verein kein Recht habe, die Öffentlichkeit auszuschließen. Der Verein weist die Kritik zurück. Vereinsvorstand Tobias Hollitzer sagte MDR KULTUR, man habe keine Abfuhren erteilt, es handele sich lediglich um einen Zwischenbescheid.