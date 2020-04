Wechsel an der Spitze Goethe- und Schiller-Archivs der Klassik Stiftung Weimar: Marcel Lepper, bisheriger Leiter des Literaturarchivs der Berliner Akademie der Künste, löst Bernhard Fischer ab. Das teile die Stiftung am Dienstag mit. Fischer geht nach 13 Jahren als Direktor Ende Mai in den Ruhestand. Lepper wird den Angaben zufolge die neue Stelle am 1. Juni antreten.

Lepper wird ab Juni das Goethe- und Schiller-Archiv leiten. Bildrechte: Klassik Stiftung Weimar/dpa

Thüringens Kulturminister und Vorsitzender des Stiftungsrats, Benjamin-Immanuel Hoff, sagte, mit Lepper gewinne die Klassik Stiftung einen hervorragenden Experten, der als Leiter des Literaturarchivs der Akademie der Künste in Berlin seine Stärken unter Beweis gestellt habe.



Vor seiner Stelle in Berlin war Lepper zehn Jahr lang Leiter des Forschungsreferats im Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Er hat Germanistik, Geschichte und Philosophie studiert, promovierte an der Freien Universität Berlin und habilitierte sich an der Universität Stuttgart im Fach Germanistik.