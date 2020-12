Julien Chavaz wird voraussichtlich neuer Generalintendant des Theaters Magdeburg, das teilte das Theater am Mittwoch mit. Über seine tatsächliche Ernennung soll der Magdeburger Stadtrat am Donnerstag in geheimer Abstimmung entscheiden. Stimmt der Stadtrat für ihn, tritt Chavaz ab August 2022 die Nachfolge von Karen Stone an, die das Theater seit 2009 leitet.

Der 1982 in Bern geborene Regisseur Julien Chavaz ist derzeit Intendant an der Neuen Oper Freiburg in der Schweiz. Chavaz sei für seine Inszenierungen von zeitgenössischen Opern- und Musiktheaterwerken bekannt, hieß es vom Theater Magdeburg. Seine Inszenierung von Schostakowitschs "Moskau, Tscherjomuschki" am Pariser Théâtre de l'Athénée schaffte es 2018 auf die Shortlist der besten Produktionen des Jahres in der Tageszeitung Le Monde. Als Regiemitarbeiter und Assistent arbeitete er u.a. bei der Opéra de Paris und bei der Komischen Oper in Berlin.