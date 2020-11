Sergio Raonic Lukovic Bildrechte: Mittelsächsisches Theater

Lukovic wurde 1978 im kroatischen Split geboren. Er studierte unter anderem in Wien und Dresden Gesang. Bereits während seines Studiums erhielt er mehrere Stipendien und Preise. Seit 2007 ist er am Mittelsächischen Theater engagiert, wo er als Publikumsliebling gilt. Er übernahm Titelrollen in Mozarts "Figaro" und Massenets "Don Quichotte", Kaspar im "Freischütz", Baron Ochs im "Rosenkavalier" und überzeugte als Tevje in "Anatevka". Seit 2012 wechselt er gelegentlich die Seiten und inszenierte beispielsweise die Operette "Nacht in Venedig" von Johann Strauss auf der Seebühne Kriebstein.