Um in Zukunft verantwortungsvoll mit Kunstgütern aus der Kolonialzeit umgehen zu können, bekommen alle deutschen Museen erstmals einen Leitfaden, an dem sie sich orientieren können. Der Deutsche Museumsbund und Kulturstaatsministerin Monika Grütters stellten die Empfehlungen am Montag in Berlin vor. Demnach sind die Museen dazu angehalten, ihre Bestände auf Objekte aus Kolonialzeiten zu prüfen und den weiteren Umgang damit zu klären. Bei Sammlungsbeständen aus kolonialem Kontext sind laut Museumsbund sowohl Objekte gemeint, die tatsächlich aus Kolonialzeiten stammen, aber auch Objekte in denen sich koloniales Denken widerspiegelt.

"Blinder Fleck"

Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Bildrechte: IMAGO Grütters betonte, dass die Kolonialzeit zu lange ein blinder Fleck in der Erinnerungskultur gewesen sei. "Dies aufzuarbeiten, ist Teil der historischen Verantwortung gegenüber den ehemaligen Kolonien und Voraussetzung für die Versöhnung mit den dort lebenden Menschen." Die Kulturstaatsministerin gab an, dass Provenienzforschung "höchste politische Priorität" habe. Ihr Ministerium unterstützte das Vorhaben mit insgesamt 52.000 Euro. Für die generelle Provenienzforschung aus kolonialen Kontexten stünden in diesem Jahr drei Millionen Euro zur Verfügung, so Grütters.

Die Empfehlungen des Deutschen Museumsbundes richten sich explizit an alle Museen – und das ist neu. Simone Reber, MDR KULTUR

Nur Grundlage zur Weiterentwicklung

Der Leitfaden sei jedoch nur als Grundlage für weitere Diskussionen anzusehen und die Empfehlungen sollen bis 2019 noch einmal überarbeitet werden. Dafür soll ein internationales Expertengremium die Empfehlungen nun diskutieren und weiterentwickeln. Der Präsident des Museumsbundes, Prof. Eckart Köhne, richtete den Appell an die Politik, notwendige Mittel bereitzustellen, um mögliche Kolonial-Raubkunst besser erforschen zu können.

Hilfestellung für Museen

Der jetzt vorgestellte Leitfaden umfasst insgesamt 136 Seiten. In ihm finden sich Adressen, Begriffserklärungen, Hintergrundinformationen und Tipps, die bei der Erforschung der Herkunftsgeschichte wichtig sind. So sollen Museen zum Beispiel sogenannte "Prioritätenlisten" anlegen, die die einzelnen Objekte dahingehend einordnen, wie stark sie mit der Kolonialzeit in Verbindung stehen. Die empfohlene Provenienzforschung soll darüber hinaus möglichst transparent und im Einklang mit den Herkunftsgesellschaften ablaufen. Allerdings betont der Leitfaden, der keine rechtsverbindliche Wirkung besitzt, dass die Rückgabe von Objekten jeweils eine Einzelfallentscheidung sei.

Raub an indigenen Völkern