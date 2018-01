"Roll on Slow" eröffnet Glen Hansards neues Album "Between Two Shores" mit seinem lässig, schlurfenden Uptempo-Rock, die Gitarren - leicht rostig und knurrend, später Bläser und dazu ein Refrain, der mehr nach Stadion als nach Pub klingt. Es scheint wie eine Band aus Kumpels, die gemeinsam drauflosspielt.

Ein Hauch französischer Lebensart

Dave Odlum, Hansards alter Kumpel aus Zeiten in der Band Frames, hat die Sachen dann aufbereitet und Glen in ein Studio mitten ins französische Loire-Tal gesteckt: "Ja, das war ein typisches, altes Farmhaus. Viel Holz und Stein, sehr gemütlich. Und da haben wir es dann zu Ende gebracht."



Am Instrumentarium der Songs wurden nur noch minimale Veränderungen vorgenommen. Ein paar Gitarren hinzugefügt, ein paar Bläser wie in "Roll on Slow". Eingespielt von seiner Tourband um Rob Bochnik. Aber was dem Album für Hansard den unverwechselbaren Charakter gibt, ist etwas anderes:

Glen Hansard wurde 1970 in Dublin geboren, wo er auch als Straßenmusiker auftrat Bildrechte: Anti/Dara Munnis Was interessant ist an dem Album: Die Songs waren ja eigentlich alt. Aber die Lyrics, die sind alle neu. Das ist eine spannende Mischung, ein interessanter Dreh. Glen Hansard

Negative Energie für Trump

Es ist keine einfache Resteverwertung alter Aufnahmen, sondern ein Reifungsprozess, der Text und Musik zusammenbrachte. Ein Glücksfall für die Platte, wie zum Beispiel im Song "Wheels on Fire", denn die dezent-funkige Musik mit den leicht schrägen Harmonien, im Original sicher nur eine Art Fingerübung, bekommt durch den aktuellen Text und die heutige politische Weltlage etwas ganz Fein-Bittersüßes: Hansard dazu: "Ich habe den Song aus Wut geschrieben. Aus Wut über einen bestimmte Person, der ich negative Energien senden wollte. Kein guter Zug. Aber eigentlich ist es auch gar nicht so verkehrt, mal jemandem negative Energien senden zu können. Zum Beispiel dem Mann mit dem gelben Hut im Weißen Haus."



Hansard und sein Wunsch nach Superkräften in einer Welt, die ein paar Helden brauchen könnte. Das Album hat allemal das Zeug zum Soundtrack für ein solches Unterfangen.

Mehr Soul als Folk