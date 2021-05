Was also soll passieren in Weimar in den kommenden Monaten? Die Klassik Stiftung hat sich mit der Bauhaus-Universität zusammengeschlossen, gemeinsam will man ganz verschiedene, kleine Projekte ankurbeln, etwa im Bereich Verkehr, Mobilität oder Bauen. Wichtiger Punkt – und hier kommt wieder das traditionelle Bauhaus ins Spiel – sei dabei die Interdisziplinarität, betont Universitätspräsident Winfried Speitkamp. "Der Anspruch, Klimaneutralität, neue Stadtplanung und neuen Umgang mit Natur zusammen zu bringen – das ist die Herausforderung", so Speitkamp. "Das ist das, was wir unseren Studierenden beibringen wollen. Wie kann man Dinge zusammen denken? Und wie können wir heute ein anderes Leben ermöglichen angesichts der Probleme, die unabdingbar auf uns zu kommen."

Prof. Winfried Speitkamp Bildrechte: Matthias Eckert

Die Lust, das merkt man allen Beteiligten an, ist spürbar groß, mitten in der lähmenden Pandemie auf die Suche nach Visionen zu gehen. Fragt sich nur, wieviel von den großen Gedanken in der Realität ankommen wird. Und ob das Neue Europäische Bauhaus am Ende nur der grüne Anstrich ist für eine Politik, die doch so weitermacht wie zuvor. "Es kann passieren, dass diese Gefahr besteht. Wir müssen uns damit auseinandersetzen", sagt Universitätspräsident Winfried Speitkamp. "Intern gibt es ja nicht nur die, die begeistert sind und sagen, wir machen das so, wie Brüssel will. Sondern viele, die sagen, das geht gar nicht. Oder das geht nur, wenn wir es anders machen. Jedenfalls ist eine Absicherung für uns, dass wir nicht sagen, 'Hauptsache, wir gewinnen diesen Antrag und sonst machen wir was anderes'. Sondern wir wollen das auf jeden Fall nutzen, um die Zwanziger Jahre dieser Universität zu gestalten."