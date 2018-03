In Gebärdensprache begrüßen Mädchen und Jungen der 117. Grundschule die ersten Besucher im Kindermuseum. Aufgeteilt in kleine Gruppen erklären sie die einzelnen Stationen in der neuen "Welt der Sinne". In der Abteilung "Schmecken" demonstrieren zum Beispiel Tashmeen und Josua am überdimensionalen Tastmodell einer Zunge, was genau beim Essen passiert.