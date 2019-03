Der Theaterintendant des Neuen Theaters Halle, Matthias Brenner, bezieht Stellung zu seinem angedrohten Rücktritt. MDR KULTUR sagte er, dass er seinen Brief an den Oberbürgermeister und den Aufsichtsrat der Theater, Opern und Orchester GmbH Halle (TOOH) nicht als Drohung sieht, sondern vielmehr als Angebot, miteinander noch einmal ins Gespräch zu kommen.



Am Mittwochabend hatte Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand im Stadtrat den internen Brief Brenners öffentlich gemacht. Darin habe Brenner bekundet, er wolle unter den gegenwärtigen Bedingungen seinen Vertrag nicht verlängern und gegebenenfalls sogar aus seinem Vertrag vorfristig aussteigen. Er erwarte eine Positionierung des Aufsichtsrats bis zum 12. April 2019. An diesem Tag soll sein Stück "The Kings Speech" Premiere feiern.