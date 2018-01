Die Elftklässler am Gymnasium Brandis zählen zu den ersten in Sachsen, die das neue Unterrichtsfach "Auf dem Weg ins Berufsleben" unterrichtet bekommen. Es wurde im Zuge der Neuordnung der Sekundarstufe Zwei ins Leben gerufen und wird erst an wenigen Gymnasien im Freistaat unterrichtet. Die Schulleiterin Silvia Kirsten sprach sich dafür aus, um den Schülern die Möglichkeit zu geben, "sich rechtzeitig über den Weg nach dem Abitur zu informieren" und "um auch Studienabbrüche zu minimieren". Die Nachfrage seitens der Schüler ist groß: 40 von 69 Elftklässlern haben sich für diesen Kurs entschieden.

Ein komplett neues Schulfach zu unterrichten, ist aber auch eine Herausforderung für die Lehrer. Da es bislang keine offizielle Handreichung für Lehrer gibt, müssen diese selbst entscheiden, was genau sie ihren Schülern vermitteln wollen. Doch es gibt auch Hilfe: Kooperationspartner sind beispielsweise die Arbeitsagentur, die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) und die Berufsakademie Leipzig.

Orientierung für das Berufsleben bieten

Studieren oder nicht? Eine Antwort kann man im Unterrichtsfach AiB finden. Bildrechte: dpa Aus Sicht von Lehrerin Corinna Könnecke aus Brandis gibt es zwei Hauptvorteile des neuen Unterrichtsfaches. Sie ist überzeugt, die Schüler könnten dabei viel lernen, auch über sich selbst: "Wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen? Was wird in der Arbeitswelt verlangt? Wie lese ich eine Stellenanzeige? Wie viele Studienmöglichkeiten gibt es, wo kann ich studieren? Was wird da von mir verlangt? Mich selber zu orientieren in dieser Riesenauswahl." Das sei ein Teil des neuen Faches. Der andere behandele auch rechtliche Fragen: "Wo habe ich Ansprechpartner, wo finde ich jemanden. [...] Was muss ich bei Vertragsabschlüssen beachten."

Manchmal überraschende Selbsterkenntnisse

Im Unterricht sitzen die Schüler beispielsweise an Computern und machen Online-Persönlichkeitstests. Sie können so herausfinden, ob sie eher emotional oder analytisch, eher dominant oder ein Teamarbeiter sind. Die Haupterkenntnis wird den einen oder anderen jedoch überraschen: Sie lernen dabei, dass solche Tests recht wenig taugen. Dennoch stellen sie dem Kurs gute Noten aus:

Es hat mir schon geholfen, gerade als die Arbeitsagentur da war. Mit ihrem Test habe ich herausgefunden, dass Architektur gut zu mir passen würde. Und auch, dass Architektur ein Beruf ist, der nicht so vom Abiturdurchschnitt abhängt und deswegen - gerade mit meinen Noten - auch erreichbar ist. Der 17-jährige Schüler Julius

Schülerin Henriette erklärt, dass ihr das Üben von Bewerbungsgesprächen und das Einschätzen der eigenen Stärken und Schwächen etwas gebracht habe. Und Gymnasiast Aaron hat durch den Besuch der HTWK herausgefunden, was er später mal studieren möchte.

Kritikpunkt Benotung

Die größte Kritik, die Schüler und Lehrerin an dem neuen Fach haben, ist die Benotung. Es sei zwar gut, die Berufsorientierung in der Unterrichtszeit stattfinden zu lassen und nicht auf freiwilliger Basis am Nachmittag, aber:

... wenn ich über meine Stärken lerne, über mein Persönlichkeitsprofil, Selbst- und Fremdwahrnehmung - wie will man das benoten? Ich persönlich halte das für sehr schwierig. Corinna Könnecke, Lehrerin