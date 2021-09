"Wohin am Wochenende?" Wohin am Wochenende? - Neuer Kultur-Newsletter hilft

Hauptinhalt

Endlich Wochenende! Endlich Zeit für Ausflüge und Kulturerlebnisse mit Familie und Freunden. Das will geplant sein – nur wann? Unser Newsletter "Wohin am Wochenende" liefert Ihnen ab sofort jeden Donnerstag konkrete Tipps ins Postfach, kurz und übersichtlich. Ob Ausflugsziele in Parks und Burgen, interessante Ausstellungen aus der Altmark bis nach Zwickau oder spannende Aufführungen in den Theatern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und obendrauf einen ganz persönlichen Tipp aus unserem Team.