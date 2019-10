Nick Cave mit seinen Söhnen Arthur und Earl 2012 bei der Filmpremiere von "Der Hobbit: Eine unerwartete Reise" Bildrechte: imago images / Future Image

Schon das Cover des Albums hat etwas paradiesisch Kitschiges: Flamingos und weiße Pferde, Lämmer und Löwen friedlich miteinander von einem gleißenden Licht in Szene gesetzt, auch ein Regenbogen darf nicht fehlen. Sphärische Klänge dominieren das Album, sehr viel Piano und dazu Cave als Märchenonkel, der von Prinzen und Königinnen und Gärten erzählt. Dann stirbt der König und das Herz der Königin bricht ...



Man muss sich einlassen auf dieses Album, das gleich vorweg. Man muss diesem Werk mehr Zeit geben als anderen. Und man muss dem Künstler Cave gesonnen ein oder ihn – viel viele es tun – kultisch verehren. Dann hat das Album durchaus das Potential, mehr als eine verfrühte Herbstdepression auszulösen.



Im zweiten Song, dessen Pianolauf an "Into My Arms" und andere Klavier-Balladen von Cave erinnert, kommen dann die weißen Pferde. Wer sich bei der Entscheidungsfrage: Brüder Grimm, Wilhelm Hauff oder Hans Christian Andersen für die Märchen des letzteren entscheidet der ist richtig bei Cave, dem Hohepriester der Trauerarbeit.