Er absolvierte zunächst eine kaufmännische Lehre, gründete mit 19 Jahren seinen ersten Musikverlag, studierte an der Leipziger Musikhochschule. Freiberuflich betrieb Pfefferkorn über viele Jahre für den Verlag Breitkopf & Härtel in Wiesbaden Notensatz und wurde 2015 als Cheflektor angefragt. So pendelte er zwei Jahre zwischen Leipzig und Wiesbaden. Seit 2017 führt Nick Pfefferkorn als erster geschäftsführender Gesellschafter ohne Familienbezug den traditionsreichen Musikverlag.